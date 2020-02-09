Поклонники напророчили Татьяне Брухуновой рождение дочки

Татьяне Брухуновой, которой приписывают брак с известным юмористом Евгением Петросяном, поклонники напророчили рождение дочки. Фанаты уверены, что скоро в жизни сатирика и его помощницы произойдут большие перемены, пишет «Дни.ру».

«Минск. День первый. P. S. Для интересующихся — цвет волос я не меняла. В блондинку, русую или рыжую превращаться не планирую», — подписала пост знаменитость.

В комментариях под фото одна из подписчиц заметила, что у Брухуновой будет дочка и пополнение в семействе случится летом. Другая поклонница добавила, что у Татьяны будет наследник. Однако звезда высмеяла слухи о беременности в комментариях на своей странице в Instagram.

«О, как! Спасибо. Буду хоть знать, к чему готовиться», — ответила Татьяна, добавив смеющийся смайлик.

Instagram @bruhunova

Одна из фанаток предположила, что такие выводы пользователи сети делают, потому что Брухунова на свежем снимке выглядит очень счастливой.

«И вообще, вы такая счастливая на этом фото, что волей не волей люди начинают думать, что вы в положении. Просто ваши глаза очень довольные!» — отметила фолловер.

Подруга сатирика иронично заметила, что фанаты на протяжении трех лет пишут ей о том, что она беременна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подруга Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, почему не носит каблуки.