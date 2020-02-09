МВД Казахстана назвало новую причину массовых беспорядков

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

«Одни ехали по дороге прямо — трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. <…> Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте», — сказал Калайчиди.

Информация об инциденте попала в соцсети и вызвала ажиотаж среди молодежи, в итоге это вылилось в массовую драку, добавил он.

Ранее министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявлял, что причиной массовой драки стал конфликт на бытовой почве.

По последним данным, в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области погибли десять и госпитализированы 50 человек, еще 50 задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

Решение о введении режима ЧС в Кордайском районе Казахстана принял аким (глава администрации) Жамбылской области Аскар Мырзахметов в связи с массовыми беспорядками, которые произошли 8 февраля.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, конфликтом местных жителей воспользовались провокаторы, а именно это стало причиной серьезных последствий потасовки.