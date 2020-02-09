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Mercedes вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов в Петербурге

, 16:08 | Марина Неруцких Срочная новость 26

Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Mercedes под управлением женщины-водителя вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов в Петербурге.

Как сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на Ново-Адмиралтейском канале в Адмиралтейском районе города.

По предварительной информации, мужчина и женщина двигались по тротуару, когда на них неожиданно наехал автомобиль. В результате пострадавшая 1972 года рождения получила травмы средней степени тяжести, ее спутник 1975 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предположительно автоледи 1968 года рождения по неустановленной причине потеряла управление, и совершила наезд на пешеходов. Ведется проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали и один погиб в ДТП с автобусом в Кемеровской области.

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