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Песков пояснил эмоциональность Лукашенко в переговорах с Путиным об энергоресурсах

, 17:27 | Сергей Зеленский 49

По словам спикера Кремля, высказывания лидера соседней республики накануне визита в Сочи «действительно очень эмоциональные».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о разногласиях в нефтегазовой сфере, прозвучавшие перед его поездкой в Россию и во время визита в Сочи, прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам спикера Кремля, высказывания лидера республики накануне визита в Сочи «действительно очень эмоциональные».

Как Песков рассказал в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», комментировать сказанное главой другого государства ему «не с руки», но, действительно, вопрос очень эмоциональный.

Это связано с тем, что и Лукашенко, и Владимир Путин делают очень многое для развития двусторонних отношений, но при этом защищают национальные интересы.

Как напоминает «Экономика сегодня», по итогам переговоров делегаций обеих стран 8 февраля Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в 2020 году. Они будут осуществляться на прежней коммерческой основе — на условиях 2019 года, то есть 127 долларов за кубический метр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на прежних условиях. Многие из сотрудников делегации не смогли вовремя добраться из-за непогоды, и приземлились вместо Сочи в Минеральных Водах. В перерыве переговоров Путин и Лукашенко сыграли в товарищеском матче со счетом 13:4.

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