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Найдено тело студентки, которая пропала в конце января в Петербурге

, 18:00 | Ниса Мурзанаева 339

22-летняя девушка исчезла после вечеринки на Васильевском острове.

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Найдено тело студентки Кристины К., которая пропала в конце января в Петербурге. 22-летнюю девушку больше недели искали после вечеринки на Васильевском острове.

29 января около шести утра Кристина К. вышла из бара и пропала. В полицию обратилась ее мать. Поисками девушки, помимо родственников и друзей, занимались волонтеры. В социальной сети был создан специализированный блог, посвященный пропавшей девушке. Позже благодаря записям с камер видеонаблюдения стало известно, что студентка спустилась к реке Неве и упала в воду.

Как стало известно 5-tv.ru, тело утонувшей петербурженки обнаружено в реке неподалеку от дома № 2 на набережной Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны обстоятельства гибели студентки в Санкт-Петербурге.

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