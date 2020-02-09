Найдено тело студентки, которая пропала в конце января в Петербурге

Найдено тело студентки Кристины К., которая пропала в конце января в Петербурге. 22-летнюю девушку больше недели искали после вечеринки на Васильевском острове.

29 января около шести утра Кристина К. вышла из бара и пропала. В полицию обратилась ее мать. Поисками девушки, помимо родственников и друзей, занимались волонтеры. В социальной сети был создан специализированный блог, посвященный пропавшей девушке. Позже благодаря записям с камер видеонаблюдения стало известно, что студентка спустилась к реке Неве и упала в воду.

Как стало известно 5-tv.ru, тело утонувшей петербурженки обнаружено в реке неподалеку от дома № 2 на набережной Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны обстоятельства гибели студентки в Санкт-Петербурге.