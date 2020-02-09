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Российские гонщики заняли весь пьедестал первого этапа Кубка мира по бахам

, 22:09 | Сергей Зеленский 19

Под Петербургом завершились соревнования «Россия — Северный лес». Следующий тур пройдет в ОАЭ в начале апреля.

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Фото, видео: Оргкомитет гонки «Россия Северный Лес 2020»

Российские спортсмены заняли весь пьедестал первого этапа Кубка мира по бахам по ледяной трассе в Ленинградской области. Соревнования «Россия — Северный лес» стартовали на автодроме «Игора Драйв» 7 февраля и завершились 9 февраля.

Победителями стали известный российский гонщик Владимир Васильев в экипаже с Виталием Евтеховым с результатом 4:27:44. Вторыми к финишу пришли Андрей Н. и Владимир Н. (4:45:34). Третье место заняла команда Дениса Кротова и Дмитрия Цыро (4:56:13).

По словам Васильева, в завершающий день ралли трасса оказалась легче благодаря потеплению.

«Сегодня было полегче — началась оттепель, было очень скользко. Трасса та же, в обратную сторону. Все отлично, проехали не спеша, аккуратненько, без происшествий», — рассказал спортсмен международного класса.

Это единственная гонка, которая проходит в этой дисциплине по ледовому покрытию. Баха (согласно трактовке Международной автомобильной ассоциации, ФИА) — разновидность ралли-рейда, а именно гонки по пересеченной местности на внедорожниках и грузовиках.

Второй этап пройдет со 2 по 4 апреля в ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Россия — Северный лес» проводится более десяти лет, а первое ралли стартовало с Исаакиевской площади Северной столицы.

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