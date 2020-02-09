Водитель сбил ребенка в коляске на пешеходном переходе в Энергодаре Запорожской области. Как сообщает группа «Инцидент Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел 7 февраля, но видео момента появилось только сегодня, запись с регистратора момента происшествия выложил водитель, пропустивший мать с ребенком на пешеходном переходе.

В ролике женщина с коляской переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ее предусмотрительно пропускает первый водитель. Когда мать с ребенком миновали первый автомобиль неожиданно коляска подлетает высоко вверх — ее сбивает машина, двигавшаяся на большой скорости. В кадре коляска отлетает далеко вперед по дороге, женщина бежит к ребенку. Водитель, устроивший аварию остановился и вышел из машины.

«На месте происшествия полицейскими установлено, что около 12.00 водитель автомобиль „ЗАЗ“ на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску с младенцем, который катила впереди себя пешеход. В результате аварии мальчика 2019 рождения доставили в больницу, мать младенца, женщина 1985 года рождения, травм не получила», — сообщили правоохранители Энергодара.

Экспертиза показала, что в крови водителя было 1,85 промилле алкоголя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что микроавтобус с детьми попал в ДТП в Кемеровской области.