В МЧС прокомментировали пожар на мебельной фабрике во Владимирской области.

«9 февраля в 20.00 ГУ МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на территории мебельной фабрики», — заявила в интервью 5-tv.ru руководитель пресс-службы регионального МЧС Екатерина Шулаева.

Она подтвердила, что пожар в 21.00 был локализован на площади в 1600 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет. На месте пожара работают 12 единиц техники и 35 человек личного состава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возгорание произошло вечером на фабрике в городе Радужный.