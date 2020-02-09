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В МЧС прокомментировали пожар на мебельной фабрике во Владимирской области

, 22:32 | Светлана Шевченко 34

В ведомстве подтвердили, что пожар был локализован на площади в 1600 квадратных метров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, МЧС РФ

В МЧС прокомментировали пожар на мебельной фабрике во Владимирской области.

«9 февраля в 20.00 ГУ МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на территории мебельной фабрики», — заявила в интервью 5-tv.ru руководитель пресс-службы регионального МЧС Екатерина Шулаева.

Она подтвердила, что пожар в 21.00 был локализован на площади в 1600 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет. На месте пожара работают 12 единиц техники и 35 человек личного состава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возгорание произошло вечером на фабрике в городе Радужный.

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