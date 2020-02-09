Психически неуравновешенный американец намеревался убить Трампа у Белого дома

Психически неуравновешенный американец накануне был задержан недалеко от Белого дома. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на отчет полиции округа Колумбия.

Сообщается, что двадцатипятилетний житель Флориды по имени Роджер Хэджпет подошел в субботу днем к правоохранителям и сообщил о своих намерениях. Согласно данным отчета он заявил о наличии у него ножа, которым он хотел убить американского президента Дональда Трампа.

Отмечается, что Хэджпет регулярно получает медицинскую психиатрическую помощь и, как отмечает РИА Новости, является «человеком чрезвычайно потерянным и подвергающимся опасности». При обыске у него нашли нож с лезвием длиной почти девять сантиметров и пустую кобуру от пистолета на правом бедре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп выиграл голосование в Сенате и избежал импичмента. Большинство избирателей в США признают, что за время президентства Трампа экономика страны достигла заметных успехов.