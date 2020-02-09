Посмотрите, как ведет себя президент страны, которая привыкла кричать на каждом углу о настоящей демократии. На неделе Дональд Трамп успешно увернулся от импичмента. Слоны-республиканцы уделали ослов-демократов. Президент тут же запостил в своем Twitter видео о том, что он в Америке надолго. Может, даже навсегда!

От скромности он конечно не умрет. А если серьезно, то Дональд Трамп сейчас просто вне себя от счастья.

Сенат США оправдал президента по всем пунктам импичмента. Ему вменяли злоупотребление властью, препятствование работе Конгресса, работу на русских и прочее. Доказать ничего не удалось. Трамп начал праздновать, можно сказать, еще до этого решения, во время ежегодной речи к нации. По словам главы Белого дома, Америка стала сильнее.

Трамп говорил исключительно о своих успехах и, кажется, наслаждался. А перед выступлением он отказался пожать руку спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, которая является его противником. В ответ та демонстративно под аплодисменты Трампу разорвала текст его речи. Все это напоминало реалити-шоу. Между тем большинство американских избирателей признают, что за время президентства Трампа экономика США достигла заметных успехов. И они готовы поддержать его еще раз.

«Я сейчас такого человека, который мог бы сменить Трампа не вижу. Вопрос, видимо, стал бы решаться на уровне руководства республиканской партии. Трамп, ведь вы вспомните, четыре года назад, он победил не просто своего оппонента Клинтон, он победил всех тех людей, которых выдвигало руководство республиканской партии», — высказал свою позицию Александр Домрин, американист, профессор факультета права ВШЭ.

Факт абсолютного доминирования Трампа косвенно подтверждают и прошедшие на этой неделе кокусы в Айове. Процедура в Айове — это старт предвыборной кампании. Так вот, Трамп на голосовании республиканцев одержал ошеломительную победу — 97%. Чего не скажешь о демократах. Мало того, что они два дня не могли посчитать голоса, так еще и признанные лидеры оказались не у дел. Хотя демократы все равно упрямо уверены в успехе.

«Как мне кажется, люди ожидают перемен. Не теряют надежду, хотят свежего взгляда. Дональд Трамп смог сделать так, чтобы каждый республиканец поддерживал его, но, если посмотреть внимательнее, Дональд Трамп — это не основа республиканской партии, не ее ядро. И мне кажется, многие американцы просто хотят того, кто будет компетентным, кто объединит людей и не будет таким напыщенным», — считает Бернард Витман, политический обозреватель от демократической партии США.

Такой вот едва улавливаемый оптимизм. Кстати, руководители демпартии уже заявили, что голоса в Айове надо пересчитать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские демократы потерпели полный крах в деле против Трампа.