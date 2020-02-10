Триумф российских гимнасток на международном турнире Гран-при Москвы. Наши девушки в этом олимпийском сезоне взяли настолько высокую планку, что в международной федерации этого вида спорта намереваются пересмотреть правила и упростить сложные элементы. Пока же российские гимнастки вне конкуренции. За блестящим финалом наблюдал Александр Мостолавский.

От «Половецких плясок» до «Португальского Фаду». Традиционно, на этом турнире российские гимнастки представляют свои новые программы, а в этом сезоне они еще и олимпийские. Наша сборная отправится в Токио именно с этими номерами невероятной сложности и темпа.

«Мы очень рискуем. Малейший сбой и все идет напрасно. Но, если сбоя нет никто нас не победит. Но, приходится рисковать для того, чтобы выигрывать», — говорит президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, герой труда РФ Ирина Винер-Усманова.

Кстати, буквально накануне нынешнего Кубка, в этом же зале Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошел международный симпозиум, на котором решалось, по каким правилам в будущем будет развиваться этот вид спорта. Тенденция не утешительная, признается легендарный тренер. Те, кто не может конкурировать с российскими гимнастками, требуют упростить правила и убрать сложные элементы.

«То, что делала когда-то Алина Кабаева, чтобы это снова возродилось. Потому, что-то, что делала Алина сегодня никто делать не может, к сожалению. И надо нам к этому вернуться», — подчеркивает Ирина Винер-Усманова.

Гран-при Москва и кубок чемпионок имени Алины Кабаевой. На одном гимнастическом ковре выступают и звезды мировой величины и те, кто свой путь в спорте начал совсем недавно. Лучшего урока в освоении науки побеждать и не придумать.

Для Анастасии Симаковой этот первый взрослый старт оказался золотоносными. До этого она принимала участие в этом турнире как юниорка. И именно здесь сформировалась как спортсменка с олимпийскими перспективами. Уверяет — залог успеха в преодолении себя.

«Ничего не дается легко для меня на этих соревнованиях. Самыми трудными были булавы. Там очень большая сложность», — рассказывает чемпионка мира среди юниоров Анастасия Симакова.

Итоги нынешнего гран-при сенсационными не стали. Все золотые медали в индивидуальных программах наши. Дарья Трубникова заняла первое место с булавами, Екатерине Селезневой не было равных в умении владеть обручем. А Дина Аверина победила сразу в двух дисциплинах с лентой и мячом.

«Было немного не по себе — давление, голова кружилась, но я справилась! Очень тяжело перебороть себя! Собраться, выйти и сделать. Для меня нет соперников — нужно только справиться с собой, тогда все получиться!» — заявила после выступления 13-ти кратная чемпионка мира Дина Аверина.

Ну, и конечно российская команда в групповых упражнениях никого равнодушным не оставила! Все медали только высшего достоинства.

«Это первый старт. У нас новая программа. Она сложней, чем в прошлом году. Мы с каждым годом повышаем планку. На сегодняшний день, мы справились, но предстоит еще очень много работы», — говорит олимпийская чемпионка Мария Толкачева.

Несмотря на нынешний успех, интрига — кто этим летом поедет на Олимпиаду в Токио сохраняется. Особенно для гимнасток, показывающих индивидуальные программы. Ведь по правилам выступить от страны смогут только две спортсменки. Кто это будет — сестры Аверины, Дарья Трубникова, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко или Александра Солдатова?

Такой внутренней конкуренции среди российских спортсменок еще не было. Так что предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Киеве в мае, станет для большинства наших чемпионок судьбоносным.