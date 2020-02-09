Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета в Усинске

По факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Следственными органами Северо-Западного управления на транспорте СК РФ проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств авиационного инцидента, а также причин и условий произошедшего. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Boeing-737 аиакомпании ЮТейр, выполнявший рейс из Москвы, произвел жесткую посадку в аэропорту Усинска. У самолета при приземлении подломилась стойка шасси. После этого лайнер «на брюхе» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 94 пассажира и шесть членов экипажа. Одному человеку понадобилась помощь врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны новые подробности жесткой посадки самолета в Усинске.