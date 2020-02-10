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Алексей Кравченко сделал возлюбленной предложение во время телешоу

, 10:35 | Валентин Черников 17

Актер встал на одно колено и преподнес избраннице букет цветов.

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Фото, видео: ТАСС/ Васев Стоян

Предложение руки и сердца своей возлюбленной Надеждой Борисовой сделал Алексей Кравченко. Радостное событие произошло во время съемок программы на телеканале НТВ.

В ходе беседы актер рассказал, почему ушел от первой жены Алисы Кравченко. По его словам, он устал от постоянных конфликтов, взаимных претензий и ревности. С бывшей супругой Алексей был честен. Они расстались в 2006 году почти без скандалов. К тому моменту актер уже встречался с молодой актрисой Надеждой Борисовой, а его жена — с новым мужчиной Андреем Казачковым.

В 2015 году Кравченко обвенчался с избранницей, но пара официально не зарегистрировала брак. После того, как в студию пришла Борисова, Лера Кудрявцева спросила героя шоу, готов ли он сделать предложение руки и сердца второй половинке. Гость передачи взял букет цветов и встал на колено перед Надеждой. Алексей предложил стать его женой. Девушка согласилась и не смогла сдержать слез.

«Это ужасно, на самом деле. Я тебе обещала на глазах у людей», — сказала она.

Пара собирается расписаться в середине февраля. Возможно — в День святого Валентина. Кравченко предложил отпраздновать свадьбу на теплом морском побережье.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Кравченко рассказал, как непросто дался ему разрыв с первой женой после 15 лет брака.

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