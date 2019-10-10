«Дети не держат»: Алексей Кравченко рассказал о разводе с первой женой

Актер Алексей Кравченко откровенно рассказал, почему развелся с первой супругой и решился начать новые отношения. Разрыв дался артисту очень непросто, ведь пара воспитывала двух детей.

Алексей Кравченко сыграл свадьбу с супругой Алисой в 1991 году. Молодая семья прожила в браке 15 лет. Однако в отношениях пары будто пробежала черная кошка. К тому же, на репетиции спектакля «Темная история» актер познакомился с очаровательной коллегой по цеху Надеждой Борисовой, пишет Starhit.

« Надя первое время была очень закрытой, неприветливой. Я приглядывался, и бывали моменты, когда видишь ее и отвернуться уже не можешь. Я говорил себе: „Нет, стой, что ты делаешь?“. Я запоминал запах, он мерещился мне, я просто влюбился », — поделился воспоминаниями знаменитость.

Из творческого союз Алексея Кравченко и Надежды Борисовой быстро перерос в любовный. Артисту предстояло сложное объяснение с законной женой.

«Я уже понимал, что у меня есть какие-то чувства, которые я не хочу менять. Не хотелось садиться и разговаривать. Дети не держат, если нет отношений. Может, я виноват, проще все взять на себя. Я счастлив, что встретил Надю, и сожалею, что причинил боль Алисе », — печально отметил звезда.

Алексей Кравченко ни разу не пожалел, что завел роман с Надеждой Борисовой. Влюбленная пара около десяти лет жила в гражданском браке. Однако в 2015 году актер все-таки решился и сделал избраннице предложение руки и сердца. К сожалению, у «театралов» нет общих детей. У Кравченко от первого брака есть два сына, а у Борисовой от предыдущих отношений — одна дочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Дома-2» разводится с супругом через четыре месяца после свадьбы.