  1. Пятый канал
  4. «Дети не держат»: Алексей Кравченко рассказал о разводе с первой женой

«Дети не держат»: Алексей Кравченко рассказал о разводе с первой женой

, 19:10 121

Актер прожил с супругой 15 лет. Однако все изменилось после встречи артиста с коллегой по цеху Надеждой Борисовой.

Фото: ТАСС / Стоян Васев

Актер Алексей Кравченко откровенно рассказал, почему развелся с первой супругой и решился начать новые отношения. Разрыв дался артисту очень непросто, ведь пара воспитывала двух детей.

Алексей Кравченко сыграл свадьбу с супругой Алисой в 1991 году. Молодая семья прожила в браке 15 лет. Однако в отношениях пары будто пробежала черная кошка. К тому же, на репетиции спектакля «Темная история» актер познакомился с очаровательной коллегой по цеху Надеждой Борисовой, пишет Starhit.

«Надя первое время была очень закрытой, неприветливой. Я приглядывался, и бывали моменты, когда видишь ее и отвернуться уже не можешь. Я говорил себе: „Нет, стой, что ты делаешь?“. Я запоминал запах, он мерещился мне, я просто влюбился», — поделился воспоминаниями знаменитость.

Из творческого союз Алексея Кравченко и Надежды Борисовой быстро перерос в любовный. Артисту предстояло сложное объяснение с законной женой.

«Я уже понимал, что у меня есть какие-то чувства, которые я не хочу менять. Не хотелось садиться и разговаривать. Дети не держат, если нет отношений. Может, я виноват, проще все взять на себя. Я счастлив, что встретил Надю, и сожалею, что причинил боль Алисе», — печально отметил звезда.

Алексей Кравченко ни разу не пожалел, что завел роман с Надеждой Борисовой. Влюбленная пара около десяти лет жила в гражданском браке. Однако в 2015 году актер все-таки решился и сделал избраннице предложение руки и сердца. К сожалению, у «театралов» нет общих детей. У Кравченко от первого брака есть два сына, а у Борисовой от предыдущих отношений — одна дочка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Дома-2» разводится с супругом через четыре месяца после свадьбы.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.74
-0.36 71.30
-0.15
Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!

Последние новости

19:44
Путин поменял знаменитую термокружку на фарфоровую чашку
19:36
Певица GROSU чуть не утонула во время съемок нового клипа — видео
19:24
«Боится, наверное»: Бузова заявила, что Тарасов ее избегает
19:10
Airbus A320 экстренно приземлился в Ростове из-за травмата у пассажира
19:10
«Дети не держат»: Алексей Кравченко рассказал о разводе с первой женой
19:01
Сорок рейсов было задержано в «Кольцово» после аварийной посадки Ан-12

Сейчас читают

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Гороскоп на 10 октября: доверьтесь карме, Львы!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев