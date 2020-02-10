«Никакое время надо мной не властно»: Волочкова разоткровенничалась с фанатами

Откровенными мыслями о важном поделилась с поклонниками Анастасия Волочкова. Балерина опубликовала авторскую колонку на портале Teleprogrammа.pro. В ней она рассказала о собственных желаниях, возрасте и будущем браке.

Звезда уверяет, что может управлять временем. Это умение дает ей возможность заниматься любимым делом и посвящать себя людям, дарить им радость «через свое творчество».

«Когда я вижу светящиеся глаза детей, то понимаю, что никакое время надо мной не властно, а я и есть как раз тот самый властитель», — заявила Волочкова.

Помимо желания оставаться на сцене знаменитость мечтает о полноценной семье. В этом отношении балерина ничего не загадывает и не планирует, как говорит она. Хотя и признается, что тяготеет к красивым датам, и в одну из таких дат — на свой день рождения 20.01.2020 ровно в 20:01 загадала желание. Какое — она не сказала, но намекнула на будущую свадьбу.

«Первая свадьба у меня случилась 07.07.07 — красивейшее событие. Что касается нынешней свадьбы, если она случится, то я постараюсь тоже выбрать какое-нибудь изысканное число, но конкретного пока не могу назвать. Добрые люди предложили 20.10.2020, но есть же и другая красивая дата — 10.10.2020, например», — поделилась звезда.

Анастасия подчеркивает, что в разговоре о свадьбе она не имеет в виду штамп в паспорте — эту формальность она не считает истинным скреплением чувств двух людей. Прошлый ее союз не оформлялся официально и нынешней не предполагает поездку в ЗАГС.

«Сейчас я люблю мужчину, а он любит меня, и мы счастливы без всяких паспортных закорючек. И именно эти отношения дают как свободу, так и еще большую крепость нашему союзу. Ничего не давит, есть только чувства. Я за создание союза в жизни, а не брака», — сказала Волочкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова объяснила свою репутацию «разлучницы».