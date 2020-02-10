Авиакомпания NordStar прокомментировала инцидент с Boeing-737 над Красноярском

В авиакомпании NordStar прокомментировали инцидент с Boeing-737, вылетевшим в Москву и готовящимся к возврату в аэропорт Красноярска. Представители перевозчика подтвердили, что причиной аварийной посадки стало срабатывание датчика о неполной уборке закрылков.

«В настоящий момент воздушное судно вырабатывает топливо в полете для уменьшения до установленных нормативов посадочной массы для данного типа ВС. На борту находятся 173 пассажира и шесть членов экипажа», — говорится в сообщении.

По словам представителей NordStar, воздушное судно должно совершить посадку в аэропорту Красноярска в 16.20 по местному времени (12.20 — по московскому времени — Прим.ред.). Пассажиров в оперативном порядке пересадят на резервный борт авиакомпании, который в настоящий момент готовится к вылету в Москву.

Причины неполадки, из-за которой Boeing-737 совершает возврат в Красноярск, предстоит уже на земле выяснить техникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Boeing-737 вырабатывает топливо над Красноярском перед аварийной посадкой.