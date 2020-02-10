Самолет NordStar благополучно приземлился в Красноярске

Самолет Boeing-737 авиакомпании NordStar смог благополучно приземлиться в аэропорту Красноярска. Утром в понедельник лайнер вылетел в Москву, однако командир экипажа принял решение вернуться из-за не убравшихся закрылков. В этот момент на борту воздушного судна находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.

В авиакомпании заявили, что пассажиров отправят в столицу другим рейсом, который уже подготовлен.