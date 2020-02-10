Принц Гарри рассказал о многолетних походах к психоаналитику

Потрясение от гибели матери — принцессы Дианы не оставляет принца Гарри. Об этом герцог Сассекский рассказал на закрытой конференции в Майами, пишет издание Page Six со ссылкой на анонимный источник.

Член королевской семьи вместе с супругой Меган Маркл прибыл в штат Флорида на частном самолете 6 февраля. Конференция состоялась в пятизвездочном отеле на побережье. На ней принц рассказал, как тяжело перенес смерть Леди Ди в 1997 году. По словам источника, Гарри последние три года ходит к психоаналитику, чтобы проработать детские травмы.

Там же герцог прокомментировал их с супругой отказ от титула. Внук Елизаветы II заявил, что при всей сложности такого решения он не жалеет о своем выборе. Принц заявил, что был вынужден пойти на крайние меры в интересах жены и сына Арчи.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о финансовой независимости, отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они перестанут использовать свои титулы и получать государственные средства с весны 2020 года. Сейчас семья проживает на вилле в Канаде под пристальным вниманием папарацци.

Ранее 5-tv.ru писал, какой образ жизни Меган Маркл и принц Гарри ведут после отъезда из Англии.