Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств! Чем не угодила актриса потенциальным женихам? Почему обладательница «Золотого глобуса» на долгие годы осталась без работы? Чье предательство пришлось пережить одной из самых сексуальных женщин Голливуда? И почему у нее нет родных детей?

61-летняя Шэрон Стоун сорвала овации, повторив на светском мероприятии момент из фильма «Основной инстинкт»! Когда-то именно эта картина сделала из Шэрон суперзвезду!

Интимные сцены с участием Шэрон Стоун в начале 90-х поразили зрителей своей откровенностью. За роль в «Основном инстинкте» актриса удостоилась множества номинаций различных кинопремий, на нее сыпались предложения о работе. Но в начале двухтысячных все изменилось.

Шэрон Стоун: «Я вышла замуж. Я начала воспитывать собственных детей. Как вы знаете, у меня был очень серьезный удар — кровоизлияние в мозг. Кровоизлияние длилось девять дней, и только потом обнаружили, что у меня расслоение позвоночной артерии. Я очень долго восстанавливалась. Я прошла через два года очень тяжелого восстановления».

Стоун практически не снималась из-за последствий инсульта.

Шэрон Стоун: «Из-за кровоизлияния в мозг, я в начале потеряла кратковременную, частично долговременную память. Мне необходимо было восстанавливать все функции мозга. Потребовалось время, прежде чем я почувствовала себя хорошо, чтобы иметь возможность работать на съемочной площадке».

В этот сложный для артистки период ее муж, редактор газеты Фил Бронштейн, бросил Стоун ради другой.

Шэрон Стоун: «Пока я восстанавливалась после болезни, мой муж со мной развелся и женился на своей подруге. И они судились со мной за опеку над моим сыном. И оглядываясь назад, могу сказать, у меня не хватало сил и здоровья, чтобы много раз посещать суд и бороться за опеку».

Шэрон и Фил, находясь в браке, усыновили ребенка. У актрисы было два выкидыша. Поэтому для звезды стало настоящим ударом, когда бывший муж отнял у нее приемного сына Роэна. Впоследствии Стоун взяла из детдома еще двух мальчиков Лэрда и Куинна.

Теперь, когда Роэн стал взрослым, он живет вместе с мамой и своими сводными братьями. 19-летний юноша также сопровождает Шэрон на мероприятиях. Впрочем, для выхода в свет у Стоун есть и другой спутник. В конце прошлого года в прессе появилась новость: у актрисы роман с итальянским политиком Энцо Курсио. Известно, что мужчина номинант Нобелевской премии Мира, и он младше звезды на десять лет.

Но, возможно, у российских звезд еще есть шанс покорить знаменитую блондинку. Недавно появилась информация, что Шэрон Стоун разместила свою анкету на сайте знакомств. Правда, вскоре профиль актрисы заблокировали.

Шэрон Стоун: «Некоторые пользователи сообщили, что сервис решил, что это могу быть не я. А это я! Не выгоняйте меня из сообщества».

Модераторы пообещали уладить проблему. Ради Шэрон даже те, кто никогда не сидел на подобный сервисах, готовы зарегистрироваться на сайте знакомств.

Роман Курцын, актер: «Думаю, я бы ей понравился».

Вячеслав Манучаров, актер: «Я бы быстро написал ей: давай дейтиться — устроим свидание! У меня миллион всяких приспособлений чем покорить и так, и сяк.»

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шэрон Стоун назвала Владимира Путина «сильным лидером».