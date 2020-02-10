Глава правительства РФ встретился с руководством «Единой России»

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В ходе беседы Михаил Мишустин, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов обсудили меры по соцподдержке россиян.

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Фото, видео: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС, 5-tv.ru

Михаил Мишустин встретился с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым.

В ходе беседы глава кабмина сообщил, что на ближайшем совещании правительство рассмотрит поправки в бюджет 2020 года, которые предполагают дополнительные средства на соцподдержку граждан.

Прежде всего это касается социальных пособий и выплаты материнского капитала в увеличенном объеме и по новым правилам, о которых шла речь в Послании президента Федеральному Собранию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как будут начисляться выплаты ветеранам к юбилею Победы.

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