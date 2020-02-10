Как будут начисляться выплаты ветеранам к юбилею Победы

На единовременные выплаты ветеранам к юбилею Победы правительство выделит более 71 миллиарда рублей. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин. По его словам, ветераны получат эти средства в апреле–мае. И им не надо будет подавать какие-либо дополнительные документы. Согласно указу президента, выплаты к 75-летию Победы получат один миллион 150 тысяч наших граждан.

Кроме того, премьер потребовал разобраться с ситуацией, когда образуются остатки неиспользованных средств в бюджете.

«Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима. Я вижу в этом два варианта или две причины — либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата. Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины, навести порядок в системе стратегического планирования. Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному Собранию», — сказал Михаил Мишустин.

На совещании также говорили о мерах по переходу на электронный формат. Речь о выдаче 47 видов документов, включая регистрацию автомобилей, лицензии для частных детективов, блок разрешений на ввоз лекарств. Кабмин рассчитывает серьезно сократить сроки получения таких документов — до одного рабочего дня.