Главная икона ВС РФ «Спас Нерукотворный» прибыла на базу подводных сил Северного флота

Главная икона Вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный» прибыла в базу подводных сил Северного флота в город Гаджиево. Чтобы поклониться святыне, в храм святого апостола Андрея Первозванного, куда она была доставлена, пришли несколько десятков офицеров-подводников вместе с семьями.

Они поучаствовали в торжественной православной службе, приуроченной к этому событию. Богослужение совершил настоятель храма игумен Аввакум. Перед прочтением молебна он напомнил военным о значимости святыни и ее истории.

«Образ Христа Спасителя еще с допетровских времен образ Спаса Нерукотворного был официальным флагом, знаменем нашего российского воинства, после стали изготавливать такие вот иконы, носили их в походы и так далее. И вот возрождение этих традиций в память о великой победе, о нашем народе, победившем фашизм, устраивается вот такое мероприятие: придумано по всей нашей родине, по самым главным гарнизонам ее устраивать крестный ход с этим великолепным образом», — рассказал священнослужитель.

Главный образ иконы — это лик «Спас Нерукотворный». В древности его изображали на знаменах русского воинства. Воины всегда видели в святом своего покровителя. Основой для иконы стали доски пушечного лафета петровского времени. Также частью конструкции стал приклад винтовки Мосина с пометкой «1944 год».

Как отметил заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе Иван Ковган, поклонение главной иконе ВС РФ — кране значимое событие для военнослужащих.

«Сегодня в истории подводных сил Северного флота действительно знаменательное событие произошло. К нам прибыла главная икона ВС РФ. В душах подводников это событие поможет для прохождения воинской службы, поднятия боевого духа, а также в системе духовно-нравственного воспитания», — пояснил он.

Икона «Спас Нерукотворный» начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке. В Гаджиево она пробудет до 13 февраля, после чего продолжит путь по гарнизонам Северного флота.

Свой долгий путь священная реликвия завершит в Главном храме ВС РФ, который строится в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что икона Святителя Николая Чудотворца отправилась из Петербурга в Москву.