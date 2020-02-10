Шокирующие кадры: Медики реанимируют детей, пострадавших при столкновении катеров на Пхукете

|
Василий Заика
Эксклюзив 351

Два скоростных туристических катера столкнулись у восточного побережья в Таиланде утром 10 февраля.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Natthawat Wongrat, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует шокирующие кадры, снятые на пристани Пхукета, куда доставили туристов, пострадавших при столкновении скоростных катеров у восточного побережья в Таиланде. На видео врачи оказывают раненым детям комплекс реанимационных мероприятий. Однако выжили, снятые на видео малыши или нет, неизвестно.

Два скоростных туристических катера столкнулись у восточного побережья Пхукета примерно в восемь часов утра 10 февраля. На борту одного из них находилось около 30 российских туристов.

В результате аварии погибли двое детей из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. Они оказались братом и сестрой из Челябинской области. Травмы получили более 20 россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК начал проверку по факту столкновения катеров в Таиланде. Следователи находятся в тесном контакте с МИД РФ.

+1° Атмосферное давление 733 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.47
0.67 69.63
0.55
Гороскоп на 10 февраля: убывающая Луна в Стрельцах обострит интуицию

Новости Lentainform

Загрузка...