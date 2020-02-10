Gelandewagen и такси столкнулись в центре Москвы

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Игорь Рязов
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По информации 5-tv.ru, владельцем люксового внедорожника является преподаватель МГИМО.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

ДТП с участием автомобилей Mercedes G-Class (Gelandewagen) и такси произошло в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, владельцем люксового автомобиля является преподаватель Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Авария произошла в районе дома № 7 по Скарятинскому переулку. По предварительной информации, пострадавших нет.

Gelandewagen зарегистрирован на Магомеда Эсендирова — старшего преподавателя на кафедре теории права и сравнительного правоведения МГИМО.

Находился ли за рулем именно он, пока неизвестно. Обстоятельства происшествия уточняются.

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