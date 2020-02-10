Си Цзиньпин проверил центр борьбы с коронавирусом в Пекине

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Карина Бернтгольц
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Председатель КНР побеседовал с врачами, проверил в клинике наличие предметов первой необходимости и сам сдал анализы на коронавирус.

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Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, Reuters

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 215

Председатель КНР Си Цзиньпин проверил работу медицинского центра в Пекине по профилактике и лечению нового коронавируса. В сопровождении других сотрудников государственных органов он посетил больницу Дитань — специализированное учреждение, направленное на борьбу с новым типом инфекции.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая побеседовал с медиками, во время разговора с которыми узнал о мерах борьбы с заболеванием и проконтролировал поставку предметов первой необходимости для местных жителей.

Как сообщает CNN, Си Цзиньпин сдал анализы для проверки на коронавирус. При этом он сам, как и все другие участники делегации, находился в клинике в маске. Отмечается, что это первый публичный выход председателя КНР спустя долгое время.

Ранее 5-tv.ru сообщает, что КНР закупает российский препарат для его тестирования против коронавируса.

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