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КНР закупает российский препарат для его тестирования против коронавируса

, 11:30 | Карина Бернтгольц 77

В Минздраеве РФ сообщили, что Китай приобретает триазавирин.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim, Cdc/Cdc, Christophe Gateau

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В Минздраве РФ рассказали о мерах борьбы против распространения коронавируса, предпринятых в КНР. Как сообщили в ведомстве, сейчас Китай закупает российский противовирусный препарат триазавирин, чтобы протестировать его эффективность в борьбе с новым заболеванием.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность оказать Китаю помощь в борьбе с коронавирусом. Глава РФ направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой высказал убеждение, что решительные меры, предпринятые китайскими властями в борьбе с заболеванием, позволят остановить распространение инфекции.

Согласно уточненным данным, от китайского коронавируса в мире скончались 425 человек, еще около двух тысяч человек находятся в тяжелом состоянии. Всего заражено более 20 тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чартерные рейсы из Китая могут приостановить с 14 февраля.

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