КНР закупает российский препарат для его тестирования против коронавируса

В Минздраве РФ рассказали о мерах борьбы против распространения коронавируса, предпринятых в КНР. Как сообщили в ведомстве, сейчас Китай закупает российский противовирусный препарат триазавирин, чтобы протестировать его эффективность в борьбе с новым заболеванием.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность оказать Китаю помощь в борьбе с коронавирусом. Глава РФ направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой высказал убеждение, что решительные меры, предпринятые китайскими властями в борьбе с заболеванием, позволят остановить распространение инфекции.

Согласно уточненным данным, от китайского коронавируса в мире скончались 425 человек, еще около двух тысяч человек находятся в тяжелом состоянии. Всего заражено более 20 тысяч.