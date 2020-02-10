Жительница Подмосковья получила серьезную травму на патронном заводе

Жительница подмосковного Подольска получила травму на «Климовском патронном заводе». Как стало известно 5-tv.ru, женщина пострадала на рабочем месте.

Инцидент произошел утром 7 февраля. Пострадавшую госпитализировали с инородным телом в правом глазу.

Полицейские выяснили, что женщина работает на указанном предприятии. Информации об обстоятельствах случившегося на его территории пока нет.