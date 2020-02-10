Жительница Подмосковья получила серьезную травму на патронном заводе

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Игорь Рязов
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Пострадавшую госпитализировали с инородным телом в правом глазу.

Фото: ТАСС / Александр Рюмин

Жительница подмосковного Подольска получила травму на «Климовском патронном заводе». Как стало известно 5-tv.ru, женщина пострадала на рабочем месте.

Инцидент произошел утром 7 февраля. Пострадавшую госпитализировали с инородным телом в правом глазу.

Полицейские выяснили, что женщина работает на указанном предприятии. Информации об обстоятельствах случившегося на его территории пока нет.

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