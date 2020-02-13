Максим Дунаевский женится в восьмой раз. Ради кого он разорвал 20-летние отношения?

СМИ облетела новость: 75-летний Максим Дунаевский ушел от супруги и собирается жениться в восьмой раз! Кто стал новой избранницей композитора? Почему артист несколько лет скрывал свою любовницу? И правда ли, что его седьмая жена все это время подыгрывала мужу, создавая иллюзию благополучной семьи? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если все время ориентироваться только на счастье и искать его секрет, то никогда не будешь счастлив. Никогда. Поэтому, наверное, я столько много женщин сменил, жен», — открыто заявляет композитор.

Разговоры о том, что у Максима Дунаевского новая возлюбленная появились еще в прошлом году, когда он вышел в свет не с Мариной Рождественской. К тому же стало известно, что супруги давно не живут вместе. Впрочем, тогда пара утверждала: у них все хорошо, просто им удобней быть под разными крышами.

«Она так решила, ей так лучше. Ну и я решил. Конечно, это взаимное решение!» — комментирует случившееся артист.

Союз с Рождественской для Дунаевского оказался самым долгим. Они прожили вместе 20 лет. Дочку Марины от первого брака — Машу — музыкант воспитывал как собственную. А в 2002 году у композитора и его супруги родилась девочка Полина.

«У нас начался очень счастливый период как раз, когда Полина родилась. Счастье прям какое-то», — вспоминала экс-супруга Дунаевского.

А на шутки о любвеобильности своего мужа Марина неизменно отвечала:

«Вообще-то, я его первая жена, потому что он ни с кем не венчался».

Но даже союз перед Богом не смог уберечь брак Дунаевского. Новость о том, что Максим ушел к другой, Рождественская узнала одной из последних.

«Я сама узнала, что мы не вместе, 17 января. Это удар, хотя мы созванивались, списывались несколько раз на дню, не понимаю, как он утаивал, зачем врал?»

О расставании композитор сообщил в одном из своих интервью. Он отметил, что их отношения с Мариной исчерпали себя.

«Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей».

Чтобы не было никаких догадок и слухов по поводу новой возлюбленной, Максим Исаакович решил сам рассказать о ней.

«В ближайшее время мы сыграем свадьбу. Алла — близкий мне человек. Она по профессии музыковед, кандидат наук. Всегда сопровождает меня. Мы три года вместе. Я бы никогда в свои 75 лет не решился на развод, если бы не был в нем уверен», — пояснил артист.

Еще несколько месяцев назад на вопрос журналистов: не собирается ли Дунаевский когда-нибудь жениться в восьмой раз, он отвечал однозначно.

«Вопрос очень странный, я бы сказал. В моем возрасте свадьба? О чем вы говорите?»

Возлюбленной композитора — 37. Она младше его седьмой жены на десять лет.

Как Дунаевскому удалось столько времени скрывать от жены свои новые отношения? Действительно ли Марина ничего не знала до недавних пор?

Согласно информации на сайте Мосгорсуда, бракоразводный процесс начался еще осенью. И вряд ли Рождественская была не в курсе этого. Женщина комментариев на эту тему не дает. Однако бывшая возлюбленная композитора и мать его старшей дочери Нина Спада уверяет: артист оповестил бы о разрыве заблаговременно.

«Меня не удивит, если это просто телевизионная мизансцена. Вот и все. Он не мог ей не сообщить, это однозначно. Просто они не хотели это афишировать до какого-то времени», — заявила Спада программе «Светская хроника».

Как супруги будут делить совместно нажитое за два десятка лет имущество — пока не ясно. Один только загородный дом стоит два миллиона долларов.

Единственная женщина Дунаевского, которая ушла от него сама — четвертая супруга — актриса Наталья Андрейченко. Ее в шутку называют президентом всех бывших жен композитора. Их союз был недолгим. Наталья родила Дунаевскому сына Дмитрия. Вскоре супруги развелись, но сумели сохранить дружеские отношения.

«Это очень важно сказать, что Максюша, ты единственный, кто есть! Конечно, общаемся, мы любим друг друга. Я вообще не верю в то, что любовь может исчезнуть. Если это была настоящая любовь», — иронично заявляет Андрейченко.

Поклонникам Максима Дунаевского остается только догадываться — станет ли восьмой брак для композитора последним и удастся ли артисту сохранить дружеские отношения с седьмой супругой.

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