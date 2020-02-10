Почему отменили концерты Наргиз в Краснодаре и Ростове-на-Дону?
Представитель концертного агентства MGM Group, организующего выступления певицы, сообщил, что всем фанатам будут возвращены деньги за покупку билетов.
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Фото, видео: Instagram @nargizzakirova_official
Представитель концертного агентства MGM Group, занимающегося организацией концертов певицы Наргиз, объяснил причину отмены грядущих выступлений артистки в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Накануне звезда в Instagram заявила, что не имеет к отмене никакого отношения.
Как рассказали организаторы концерта, данное решение обусловлено техническими причинами.
«В Ростове-на-Дону и Краснодаре (концерты были отменены — Прим.ред.) по техническим причинам.<…> Проблем больших нет, это просто технические причины», — цитирует ТАСС представителя MGM Group.
В агентстве добавили, что всем поклонникам Наргиз, купившим билеты, деньги будут в обязательном порядке возвращены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России.
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