Samsung презентовал новый складывающийся смартфон прямо во время «Оскара»

Корпорация Samsung презентовала свой новый смартфон во время церемонии вручения премии «Оскар». Ролик опубликовал на своей странице в Twitter обозреватель Марк Гурман.

Судя по титрам в конце промо-видео, доступен новый смартфон будет уже 11 февраля. Главной особенностью модели станет способность складываться поперек — Samsung как бы возвращает потребителя к популярным в нулевые «раскладушкам», однако новый гаджет будет куда более функциональным. Нечто подобное компания уже реализовала в Galaxy Fold, однако эта модель складывалась вдоль.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif