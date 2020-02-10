Samsung презентовал новый складывающийся смартфон прямо во время «Оскара»

Корпорация Samsung презентовала свой новый смартфон во время церемонии вручения премии «Оскар». Ролик опубликовал на своей странице в Twitter обозреватель Марк Гурман.

Судя по титрам в конце промо-видео, доступен новый смартфон будет уже 11 февраля. Главной особенностью модели станет способность складываться поперек — Samsung как бы возвращает потребителя к популярным в нулевые «раскладушкам», однако новый гаджет будет куда более функциональным. Нечто подобное компания уже реализовала в Galaxy Fold, однако эта модель складывалась вдоль.

Samsung just showed off its new Fold during an Oscars commercial. That’s one way to announce something. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif — Mark Gurman (@markgurman) February 10, 2020

Так, в сложенном виде верхняя панель будет передавать короткие уведомления — например, имя звонящего и кнопки ответа и сброса. Также смартфон будет иметь адаптированные камеру и дисплей, чтобы им можно было пользоваться в полуразложенном режиме — в этом случае нижнюю часть телефона можно будет использовать и как подставку.

Названия новинки южнокорейская корпорация еще не раскрывала, однако инсайдеры сообщают, что модель будет представлена как Galaxy Z Flip. Samsung планирует выпускать смартфон в черном и фиолетовом корпусе, но не исключено, что цветовая палитра будет расширена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Samsung начал блокировать Smart-функции телевизоров в России.