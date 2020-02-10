Под Петербургом горит дом, где собственник хранил боеприпасы

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Мия Субботина
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По словам соседей, в доме могли находиться трое несовершеннолетних, которые оставались на домашнем обучении.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, Юрий Смитюк/ТАСС

Частный дом горит в поселке Новоселье в Ломоносовском районе Ленинградской области. Видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пожар перекинулся на хозяйственную постройку, в результате чего произошло обрушение кровли. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам инсайдера, огонь затронул всю площадь помещений. Известно, что собственник дома хранил боеприпасы на втором этаже. Сейчас на месте происшествия работают противопожарные службы.

Соседи утверждают, что в доме могли находиться трое несовершеннолетних, которые оставались на домашнем обучении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известная заводчица кошек сгорела в квартире в Москве.

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