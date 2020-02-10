Под Петербургом горит дом, где собственник хранил боеприпасы
По словам соседей, в доме могли находиться трое несовершеннолетних, которые оставались на домашнем обучении.
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