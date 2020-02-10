Известная заводчица кошек сгорела в квартире в Москве

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Игорь Рязов
44

Вместе с москвичкой погибли как минимум девять ее питомцев. 5-tv.ru публикует фото с места происшествия.

Фото: www.globallookpress.com © Erich Schmidt

Известная заводчица кошек Виктория Карасева сгорела в квартире во время пожара. Как стало известно 5-tv.ru, вместе с ней погибли как минимум девять ее питомцев.

5-tv.ru

Пожар произошел по адресу улица Барышиха, дом 44. По предварительной версии, Карасева курила в постели, из-за чего вспыхнул огонь. Спасаясь, она побежала на кухню, но упала и ударилась головой. Явные следы криминальной смерти отсутствуют.

5-tv.ru

Виктория считалась известной в России заводчицей кошек породы Девон-Рекс. Она более 20 лет состояла во Всемирной Федерации Кошек (WCF). Также с момента основания (в 1997 году) состояла в общественной фелинологической организации «ФРЕЯ». Задача организации заключается в племенном разведении кошек на профессиональном уровне.

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