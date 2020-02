Гримаса Билли Айлиш на «Оскаре» стала интернет-мемом

В музыкальной карьере Билли Айлиш вчера произошло значимое событие — молодую артистку пригласили выступить на церемонии вручения премии «Оскар». Однако появление на мероприятии сделало из Билли интернет-мем, сообщает Teleprogramma.pro.

Неловкий момент с участием Айлиш произошел, когда артистка сидела в зале. Звезда наблюдала за происходящим на сцене и вдруг заметила, что на большие экраны вывели ее изображение — в этот момент певица непонимающе сморщилась и приподняла верхнюю губу.

Кадр с гримасой исполнительницы мгновенно разошелся по сети и обрел огромную популярность как среди ее почитателей, так и среди хейтеров.

Same face we all made when you got all those Grammys… #BillieEilish #Oscars pic.twitter.com/zvxY9l0jRe