Гримаса Билли Айлиш на «Оскаре» стала интернет-мемом

В музыкальной карьере Билли Айлиш вчера произошло значимое событие — молодую артистку пригласили выступить на церемонии вручения премии «Оскар». Однако появление на мероприятии сделало из Билли интернет-мем, сообщает Teleprogramma.pro.

Неловкий момент с участием Айлиш произошел, когда артистка сидела в зале. Звезда наблюдала за происходящим на сцене и вдруг заметила, что на большие экраны вывели ее изображение — в этот момент певица непонимающе сморщилась и приподняла верхнюю губу.

Кадр с гримасой исполнительницы мгновенно разошелся по сети и обрел огромную популярность как среди ее почитателей, так и среди хейтеров.

Same face we all made when you got all those Grammys… #BillieEilish #Oscars pic.twitter.com/zvxY9l0jRe — Paola Ayleen (@LeenPaola) February 10, 2020

«Билли — это я всю жизнь.»

«У нас было такое же лицо, когда ты получала все эти „Гремми“…» — пишут в социальных сетях пользователи.

На «Оскаре» Билли Айлиш исполнила песню для мемориальной части — во время ее выступления свет на сцене был погашен, а на экранах транслировались фотографии причастных к миру кинематографа людей, которые ушли из жизни в 2019 году. Певица исполнила композицию Yesterday группы The Beatles.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пермская школьница нарисовала портрет Билли Айлиш для обложки Vogue.