«Не мешайте! У меня триумф!» — россиянка о согласии Кинга экранизировать рассказ

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Томская школьница и подумать не могла, что именитый режиссер откликнется на ее запрос.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

В Томске начался кастинг актеров на роль в фильме по рассказу Стивена Кинга, как выяснилось по итогам прошлого года — самого продаваемого в России писателя.

Причем снимать картину будет школьница, 16-ти летняя Диана Костырина, которой «король ужасов» уступил право на экранизацию всего за доллар.

Кинг уже много лет занимается такой просветительской деятельностью и некоторые из молодых режиссеров, уже стали признанными мастерами, номинантами на «Оскар». Ян Воскресенский узнал об амбициях россиянки.

«Сижу в школе. Была биология, смотрю какое-то письмо на почту пришло. Иностранное… А там ответ на письмо для Стивена Кинга. Я вспоминаю вчерашний день. Учительница говорит — потише. А я говорю, не мешайте — у меня триумф!» — вспоминает свои первые эмоции Диана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стивен Кинг свергнул Донцову с пьедестала самого издаваемого автора в России.

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