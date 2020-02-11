«Не мешайте! У меня триумф!» — россиянка о согласии Кинга экранизировать рассказ
Томская школьница и подумать не могла, что именитый режиссер откликнется на ее запрос.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
В Томске начался кастинг актеров на роль в фильме по рассказу Стивена Кинга, как выяснилось по итогам прошлого года — самого продаваемого в России писателя.
Причем снимать картину будет школьница, 16-ти летняя Диана Костырина, которой «король ужасов» уступил право на экранизацию всего за доллар.
Кинг уже много лет занимается такой просветительской деятельностью и некоторые из молодых режиссеров, уже стали признанными мастерами, номинантами на «Оскар». Ян Воскресенский узнал об амбициях россиянки.
«Сижу в школе. Была биология, смотрю какое-то письмо на почту пришло. Иностранное… А там ответ на письмо для Стивена Кинга. Я вспоминаю вчерашний день. Учительница говорит — потише. А я говорю, не мешайте — у меня триумф!» — вспоминает свои первые эмоции Диана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стивен Кинг свергнул Донцову с пьедестала самого издаваемого автора в России.
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