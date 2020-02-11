Брэд Питт рассказал, что не может прекратить совершенствоваться

Брэд Питт накануне получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Однако, как рассказал сам актер изданию «Метро», он до сих пор в душе остается пареньком из глубинки, который готов бесконечно оттачивать свой талант.

Свою награду Питт получил за роль в картине «Однажды в… Голливуде». По словам звезды, у него есть нечто общее с историей, рассказанной в фильме. Брэд с трепетом вспоминает чувство, когда он приехал из Миссури и впервые переступил порог крупной киностудии. По словам актера, это ощущение всегда сопровождает его. Несмотря на то, что он давно стал признанной звездой Голливуда, Питт по-прежнему испытывает жгучее желание получать новые знания и совершенствоваться.

«Я знаю, что дорога трудна, что ты ломаешься, когда не получаешь работу или когда получаешь негативную оценку за свой труд. Это сильно деморализует. Но во мне есть страстное желание рассказывать истории, учиться, улучшать мою игру. Актерский организм нуждается в постоянной тренировке», — признался артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брэд Питт не поехал на вручение премии BAFTA из-за сына.