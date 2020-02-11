«Иметь такую маму было отвратительно»: дочь Седоковой удивила фанатов признанием
Алина Белькевич рассказала, что комплексовала из-за своей знаменитой мамы.
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Фото, видео: Instagram @lalina_one
Дочь Анны Седоковой от первого брака Алина Белькевич разоткровенничалась с подписчиками в Instagram и призналась, что стыдилась своей знаменитой мамы. 15-летняя девушка опубликовала совместную фотографию с родительницей и ответила на самый часто задаваемый вопрос, «что значит быть дочкой знаменитости».
Старшая дочь певицы пояснила, что большую часть времени прожила в Америке и когда переехала в 11 лет в Москву, то практически сразу оказалась в центре внимания. По словам Белькевич, она заподозрила, что некоторые люди странно с ней общаются только ради знакомства с известной мамой.
«Такое чувство было, что я не человек, а какая-то выставка в музее. У каждого второго была своя личная цель для общения со мной, и я начала думать, что иметь такую маму отвратительно», — заявила она.
Наследница Анны считала себя безумно несчастной и злилась на весь мир. Однако сама Седокова посоветовала дочери использовать родство с ней «в свою пользу». После этого Алина пересмотрела свое отношение к ситуации. В посте она рассказала, что иметь такую маму, как Анна Седокова «просто супер».
«Этот человек — моя мотивация. Благодаря ей, у меня есть все. Я очень рада, что она у меня такая крутая и мне совершенно без разницы кто, что говорит за моей спиной и зачем со мной кто-то дружит, ведь вместе мы можем пройти любой путь», — резюмировала Алина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Седокова заинтриговала поклонников словами о пополнении в семействе.
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