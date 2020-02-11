Гонки по Дворцовой: два патруля ДПС ловили нарушителя в центре Петербурга

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 38

Водитель на Audi двигался по встречной полосе Миллионной улицы. После просьбы сотрудников ГИБДД остановиться, увеличив скорость, попытался скрыться.

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Фото, видео: ТАСС /Терещенко Михаил, 5-tv.ru

Фантастические гонки, как в лучших блокбастерах, устроил водитель на Audi с сотрудниками ГИБДД в исторической части Санкт-Петербурга.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел около девяти вечера. Дорожные инспекторы заметили немецкий седан, который двигался по встречной полосе Миллионной улицы. Просьбу полицейских мужчина проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.

В итоге гонка плавно перешла на главную площадь Северной столицы. К 21.30 нарушителя удалось задержать на набережной реки Мойки.

По данным ГИБДД Центрального района города, за рулем находился 38-летний житель Петербурга, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлено пять протоколов об административных правонарушениях.

5-tv.ru

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