Гонки по Дворцовой: два патруля ДПС ловили нарушителя в центре Петербурга

Фантастические гонки, как в лучших блокбастерах, устроил водитель на Audi с сотрудниками ГИБДД в исторической части Санкт-Петербурга.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел около девяти вечера. Дорожные инспекторы заметили немецкий седан, который двигался по встречной полосе Миллионной улицы. Просьбу полицейских мужчина проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.

В итоге гонка плавно перешла на главную площадь Северной столицы. К 21.30 нарушителя удалось задержать на набережной реки Мойки.

По данным ГИБДД Центрального района города, за рулем находился 38-летний житель Петербурга, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлено пять протоколов об административных правонарушениях.