За брусникой с медведем: чем обернулся поход жителя Забайкалья в лес

Житель Забайкалья спасся от медведя, уронив бидон с брусникой

Житель села в Читинском районе Забайкальского края Владимир убежал от медведя, которого отвлекли оставленные ягоды и куртка. О своей встрече с хищником мужчина рассказал РИА Новости 3 октября.

Владимир часто выбирался в лес за ягодами. Во время одного из таких походов он заметил поблизости животное, но не сразу распознал опасность: мужчина близорук, а накануне разбил очки. Поначалу ему показалось, что рядом корова или олень. Насторожило его поведение собак.

«Пригляделся: то, что ранее считал за рога, оказались уши медведя — близорук, очки накануне разбил, а ноги — медвежьими лапами оказались», — поделился Владимир.

Мужчина начал медленно отходить, затем ударил жердью по сосне и закричал. После этого он побежал, уронив куртку и пятилитровый бидон с брусникой.

Добравшись до дороги, сельчанин встретил охотников и рассказал о случившемся. Один из них отправился на поляну, где оставался зверь, и выстрелил.

«Потом принес мою порванную на лоскуты штормовку и раздавленный бидончик», — вспомнил мужчина.

По словам Владимира, медведь двинулся следом за ним, однако переключился на брошенные вещи. Мужчина предположил, что хищник сначала съел бруснику, а затем смял емкость.

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