За брусникой с медведем: чем обернулся поход жителя Забайкалья в лес
Из-за разбитых накануне очков мужчина сначала принял хищника за корову или оленя.
Фото: © РИА Новости/Илья Тимин
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Житель Забайкалья спасся от медведя, уронив бидон с брусникой
Житель села в Читинском районе Забайкальского края Владимир убежал от медведя, которого отвлекли оставленные ягоды и куртка. О своей встрече с хищником мужчина рассказал РИА Новости 3 октября.
Владимир часто выбирался в лес за ягодами. Во время одного из таких походов он заметил поблизости животное, но не сразу распознал опасность: мужчина близорук, а накануне разбил очки. Поначалу ему показалось, что рядом корова или олень. Насторожило его поведение собак.
«Пригляделся: то, что ранее считал за рога, оказались уши медведя — близорук, очки накануне разбил, а ноги — медвежьими лапами оказались», — поделился Владимир.
Мужчина начал медленно отходить, затем ударил жердью по сосне и закричал. После этого он побежал, уронив куртку и пятилитровый бидон с брусникой.
Добравшись до дороги, сельчанин встретил охотников и рассказал о случившемся. Один из них отправился на поляну, где оставался зверь, и выстрелил.
«Потом принес мою порванную на лоскуты штормовку и раздавленный бидончик», — вспомнил мужчина.
По словам Владимира, медведь двинулся следом за ним, однако переключился на брошенные вещи. Мужчина предположил, что хищник сначала съел бруснику, а затем смял емкость.
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