В МВД рассказали, в какие страны можно въезжать по внутреннему паспорту РФ

МВД: в Армению, Абхазию, Белоруссию и еще ряд стран можно въехать по паспорту РФ

Граждане России могут въезжать в ряд стран по внутреннему российскому паспорту. Перечень таких государств содержится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

«В Армению, Абхазию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию можно въехать по внутрироссийскому паспорту», — говорится в материалах.

Как отметили в ведомстве, в другие страны можно отправиться по заграничному паспорту. Перед тем, как выезжать из страны, необходимо проверить, есть ли в документе чистые страницы, чтобы на границе туда поставили штампы въезда и выезда. Также важно следить за тем, не истек ли срок действия паспорта.

Также в материалах сообщается, что каждая страна устанавливает собственные правила и в некоторых требуется, чтобы срок действия паспорта продолжался в течение 3-6 месяцев после дня въезда.

Ранее в 5-tv.ru писал, что гражданам не требуется оформлять новый загранпаспорт при замене внутреннего в 20 и 45 лет.

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