Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 февраля убывающая Луна в Деве большинству знаков обеспечит гармоничное внутреннее состояние и отношения с окружающими. Однако некоторым предстоит серьезно разобраться с собой, а другим — просто наслаждаться ранее достигнутыми результатами.

♈ Овен

Если стремление к изменениям являются вашей единственной постоянной величиной, то почему же вы сейчас сопротивляетесь? Отпустите, Овен. Если сейчас обстоятельства сложились не так, как вы себе представляли, то это потому, что они стали только лучше. Доверьтесь повороту колеса изменений и его ритму. У Вселенной для вас есть план.

Космический совет: не сопротивляйтесь изменениям и поблагодарите Вселенную.

♉ Телец

Окружающие всегда имеют право на свое мнение, так же как и вы. Должно ли их восприятие действительности влиять на вашу? Возможно, но на других, кроме Тельца. У вас есть то, чего у них нет, и это обязательно привлечет энергию зависти. Сосредоточьтесь на собственном видении ситуации в конкретном пространственно-временном измерении. Сознательное построение границ поможет вам защитить свою энергетическую оболочку, а также излучать радость и изобилие.

Космический совет: не позволяйте окружающим влиять на вашу реальность.

♊ Близнецы

Страдание ощущается из-за постоянного проживания в режиме перемотки назад или вперед. Прошлое не может быть изменено, Близнецы. Примите то, что вы не можете контролировать, а будущее неизвестно. Настоящее — это единственная вещь, в которой вы доминируете. Реализуйте то, что запланировали в своей драгоценной жизни. Вы можете столкнуться с проблемами в межличностных отношениях, ведь все люди вибрируют на разных частотах. Отпустите необходимость изменить окружающих или заставить их смотреть на мир сквозь вашу призму.

Космический совет: примите то, что вы не можете изменить.

♋ Рак

Основные религии мира исповедуют идею служения и самоотверженности ближним. Сегодня тот день, когда нужно, не ожидая ничего в ответ, помогать окружающим. Помните, ваше время и энергия драгоценны. Задействуйте все свои ресурсы. Вселенная работает таинственными способами, Рак. Знайте, что о вас тоже позаботятся.

Космический совет: помогите ближним, не ожидая ничего взамен.

♌ Лев

«Духовное путешествие индивидуально, оно очень личное. Это не может быть организовано или отрегулировано. Это неправда, что все должны идти по одному пути. Слушайте свою правду», — сказал американский психолог Рам Дасс. Это нормально, если вы разочаруетесь в своих предыдущих выводах и убеждениях. Доверие к своим внутренним ощущениям является признаком трансформации. Пусть эмпирический опыт научит вас всему, что вам нужно знать.

Космический совет: вы трансформируетесь на фундаментальном уровне.

♍ Дева

Большие мечты требуют соответствующих действий. Раз уж Девы замахнулись на нечто, то нужно и соответствовать. Но без труда, как известно, не вытащишь и рыбку из пруда. Так что не бойтесь запачкать руки и наслаждайтесь процессом. Хороший совет сохранять приверженность своим целям: дружеское отношение и дисциплина. Помните, рутина — не ругательное слово. Поверьте, что это поможет вам стать самой продуктивной версией себя.

Космический совет: сфокусируйтесь на цели и станьте самой продуктивной версией себя.

♎ Весы

Высказывание Найиры Вахиды поможет найти силу, в которой Весы нуждаются в данный момент: «Станьте близкими со своими страхами. Слушайте их. Сядьте со скрещенными ногами. Уделите им ваше пристальное внимание. Предложите им комфорт. Предложите им отдых». Только тогда вы узнаете глубину дискомфорта от своих фобий. Помните, Вселенная никогда не дает нам ничего, с чем мы не могли бы справиться. Что касается вещей, которые вы потеряли, возможно, они уже не соответствуют тому, кем вы становитесь в данный момент.

Космический совет: разберитесь со своими страхами.

♏ Скорпион

Если вы чувствуете, что попали в капкан, то, вероятно, так оно и есть. Скорпионы, все ваши надежды и желания важны. Так что выбирайте исключительно тех, с кем вам хорошо. Отбросьте все токсичные отношения, которые истощают вашу энергию и не приносят удовлетворения. Когда вы возвыситесь в своей собственной гармонии, вы услышите о своем предназначении.

Космический совет: общайтесь только с теми, с кем вам хорошо — отбросьте токсичные связи.

♐ Стрелец

Когда вам плохо на душе — не стоит сообщать об этом «всему свету» через соцсети. Доверьтесь только проверенным людям из своего окружения. Ведь Вселенная уже неоднократно показывала вам, кто настоящие друзья вокруг. Помните, что это нормально, что человек периодически нуждается в помощи. Постарайтесь не афишировать свои проблемы, а делитесь ими только с близкими.

Космический совет: Вселенная показывает вам, кто ваши настоящие проверенные люди.

♑ Козерог

Перестаньте сравнивать историю своей жизни с чужими. И уж тем более отбросьте всякое чувство зависти к успехам других. Вы же прекрасно понимаете, что может добиться каких угодно вершин, ведь упорства у вас не занимать. Вооружитесь благой целью и реализуйте ее, без оглядки на окружающих.

Космический совет: не сравнивайте свою жизнь с другими, а двигайтесь к своей цели.

♒ Водолей

Проблема в том, что людям свойственно мчаться к так называемому финишу, не обращая внимание на происходящее вокруг. Что за спешка, Водолеи? Чего вы пытаетесь достичь, «опережая»? Вы находитесь именно там, где вам нужно, и вы движетесь вперед в правильном темпе. Вы сделали все, что могли. Теперь оставьте все остальное на контроль Вселенной.

Космический совет: долгожданные результаты уже на подходе.

♊ Рыбы

Пусть радость сегодня станет вашим паролем для успеха во всех делах. А вот что касается личной жизни — практикуйте безусловную любовь. Сейчас у вас такая фаза отношений, которая требует дополнительной заботы, особенно если вы отдаляетесь друг от друга. Некоторые могут вас упрекнуть, что из-за ваших обязанностей одновременно отягощают вас и мешают проводить время вместе. Поговорите со своим партнером открыто и честно о том, как бы вы хотели немного больше поддержки с его стороны.

Космический совет: позвольте партнеру почувствовать себя любимым и оцененным.

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