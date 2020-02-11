Бари Алибасов рассказал об отношениях музыкантов «На-На» с поклонницами
Знаменитому коллективу исполнилось уже 28 лет.
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Фото, видео: Instagram @group_nana_
Основатель и продюсер легендарной группы «На-На» Бари Алибасов рассказал о взаимоотношениях ее участников с поклонницами на пике популярности коллектива.
По его словам, он не имел ничего против того, что десятки девушек штурмуют гостиницы и гримерки, где оказывались Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Павел Соколов, Владимир Левкин и другие участники группы — ведь состав менялся.
«Я сам свидетель того, как к Владимиру Политову выстраивались по 50-60 девиц, — рассказал Алибасов Дни.ру. — Помню эту очередь перед домом в Мерзляковском переулке. Дежурили круглосуточно».
Алибасов предположил, что такая бешеная любовь фанаток бесследно не проходила.
«Во время гастролей в Саратове мне подбросили под дверь гостиничного номера младенца. Закутанный в пеленки ребенок пролежал несколько часов. Сегодня процентов пять москвичей — по сути, мои внуки», - сказал он то ли в шутку, то ли всерьез.
Однако по мере взросления музыкантов у них стали складываться уже серьезные личные отношения, а потому Алибасов просил их покинуть группу.
«По контракту артисты не имели права афишировать семейные, не любовные отношения. Зачем травмировать 14-летних поклонниц, которые могут что угодно сделать из ревности», — пояснил он.
Из-за девушки коллектив покинул и Павел Соколов.
«Связался он с какой-то кассиршей, которая просто хотела на нем заработать. Она ему повесила на уши лапшу, что владеет банком, а Пашка поверил и ушел», — поделился воспоминаниями продюсер.
Алибасов основал «На-На» в 1989 году. Для участия в проекте были отсмотрены около 700 претендентов. Коллектив неоднократно становился обладателем национальной музыкальной премии «Овация» и многих других.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин вышел в свет с супругой и подросшей дочкой.
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