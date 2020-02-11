Солдат-срочник неожиданно впал в кому во время сопровождения поезда

Солдат срочной службы потерял сознание и впал в кому во время сопровождения поезда в Ростовской области. Как стало известно 5-tv.ru, сейчас военнослужащий находится в реанимации.

Инцидент произошел днем 7 февраля. На железнодорожной станции Лихая один из срочников выездного караула потерял сознание. Его доставили городскую больницу Каменск-Шахтинского.

Врачи диагностировали у солдата инсульт и мозговую кому. Внешних телесных повреждений не обнаружено. Военнослужащий остается в реанимации.