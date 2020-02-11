Солдат-срочник неожиданно впал в кому во время сопровождения поезда
| Игорь Рязов Происшествия 27
Военнослужащий находится в реанимации в городе Каменск-Шахтинский.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков
Солдат срочной службы потерял сознание и впал в кому во время сопровождения поезда в Ростовской области. Как стало известно 5-tv.ru, сейчас военнослужащий находится в реанимации.
Инцидент произошел днем 7 февраля. На железнодорожной станции Лихая один из срочников выездного караула потерял сознание. Его доставили городскую больницу Каменск-Шахтинского.
Врачи диагностировали у солдата инсульт и мозговую кому. Внешних телесных повреждений не обнаружено. Военнослужащий остается в реанимации.
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