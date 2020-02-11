«Очаровашки»: Стефания Маликова с двухлетним братом отдыхает в Дубае
Дочь Дмитрия Маликова выложила в сеть снимки, сделанные на берегу Персидского залива.
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Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Дочь Дмитрия Маликова Стефания показала подписчикам, как отдыхает с двухлетним братом Марком в Объединенных Арабских Эмиратах. 19-летняя девушка на своей странице в Instagram опубликовала фото с малышом, сделанные в Дубае на берегу Персидского залива.
На первом снимке дочь и сын популярного певца босиком гуляют по песку. Стефания позирует в очках, джинсах с высокой талией и майке. Марк, в свою очередь, одет под стать старшей сестре. Малыш в футболке и штанишках держит в руках смартфон.
На втором снимке дети Дмитрия Маликова сидят на лежаке. Стефания, улыбаясь, смотрит в камеру, а Марк, по всей видимости, увлеченно что-то комментирует.
Подписчики дочери музыканта оценили семейные кадры. Многие фолловеры отметили, что дети Дмитрия Маликова — замечательные, а некоторые посчитали, что Стефания в будущем станет хорошей матерью.
«Очаровашки! Вы дополняете друг друга»
«Как мило! Очень красивое фото»
«Малыш классный»
«Вам, Стеша, идет ребенок! Вы будете отличной мамой в будущем!»
«Какая прелесть!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за Стешей Маликовой начал ухаживать поклонник творчества Есенина.
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