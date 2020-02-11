«Очаровашки»: Стефания Маликова с двухлетним братом отдыхает в Дубае

Дочь Дмитрия Маликова Стефания показала подписчикам, как отдыхает с двухлетним братом Марком в Объединенных Арабских Эмиратах. 19-летняя девушка на своей странице в Instagram опубликовала фото с малышом, сделанные в Дубае на берегу Персидского залива.

На первом снимке дочь и сын популярного певца босиком гуляют по песку. Стефания позирует в очках, джинсах с высокой талией и майке. Марк, в свою очередь, одет под стать старшей сестре. Малыш в футболке и штанишках держит в руках смартфон.

На втором снимке дети Дмитрия Маликова сидят на лежаке. Стефания, улыбаясь, смотрит в камеру, а Марк, по всей видимости, увлеченно что-то комментирует.

Подписчики дочери музыканта оценили семейные кадры. Многие фолловеры отметили, что дети Дмитрия Маликова — замечательные, а некоторые посчитали, что Стефания в будущем станет хорошей матерью.

Instagram @steshamalikova

«Очаровашки! Вы дополняете друг друга»

«Как мило! Очень красивое фото»

«Малыш классный»

«Вам, Стеша, идет ребенок! Вы будете отличной мамой в будущем!»

«Какая прелесть!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за Стешей Маликовой начал ухаживать поклонник творчества Есенина.