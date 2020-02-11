Юные хоккеисты отравились после соревнований в Хабаровском крае

Юным хоккеистам потребовалась помощь медиков во время возвращения домой из поселка городского типа Ванино Хабаровского края. Как стало известно 5-tv.ru, дети ездили туда на соревнования.

Инцидент произошел 10 февраля. Группа из 14 юных хоккеистов и шести взрослых возвращалась на поезде домой с соревнований. Внезапно двое девятилетних детей почувствовали себя плохо. У них поднялась температура, и началась рвота.

Им вызвали врачей, которые диагностировали пищевое отравление. Команда продолжила путь домой, но во время него плохо стало еще двоим мальчикам. Симптомы оказались те же. От госпитализации все четверо отказались, решив ехать в Хабаровск.

Во время соревнований в Ванино юные хоккеисты жили в гостинице. По предварительной информации, они отравились в столовой, работающей при заведении.