Февральское Полнолуние в древних календарях зачастую упоминалось как снежное. Иначе этот период назывался Голодным Полнолунием. Данная фаза Луны в астрологии всегда приравнивалась к завершению цикла и являлась наилучшим периодом для того, чтобы, образно говоря, оглянуться назад.

Судя по знаку Льва, в котором пребывает сейчас Луна, можно построить так называемую ретроспективу длиной в полгода — ведь именно шесть месяцев назад спутник Земли находился именно в этом созвездии.

Не секрет, что Львы — царствующие натуры — обожают находиться в центре внимания. Для вас сейчас самый подходящий момент, чтобы пробудить в себе самовлюбленную и величественную львицу. Это стоит сделать даже в том случае, если вам абсолютно не свойственны проявления эгоизма.

Полная Луна, способствуя отражению света солнца в Водолее, даст осознание, что те или иные былые вложения наконец-то принесут вам долгожданные плоды.

Что нужно успеть во время февральского снежного Полнолуния?

Ваши сердце и разум объединит ось Лев-Водолей. Необходимо научиться искать баланс между собственным самоутверждением и тем, что вы делаете по отношению к другим. Выпячивать себя на лидирующую позицию на работе и в личной жизни будет весьма нелегко, но, поверьте, оно того стоит.

Время полной Снежной Луны — чрезмерно продуктивный период, во время которого нужно собраться с силами и совершить решительный шаг ради собственного блага. Не бойтесь воплощать мечты в реальность!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что важно успеть сделать 11 февраля — в День святого Лаврентия.