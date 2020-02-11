Что нужно успеть во время февральского снежного Полнолуния?
Главное астрологическое событие проходит в знаке Льва с 9 по 11 февраля.
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Фото, видео: ТАСС/Pacific Press via ZUMA Wire
Февральское Полнолуние в древних календарях зачастую упоминалось как снежное. Иначе этот период назывался Голодным Полнолунием. Данная фаза Луны в астрологии всегда приравнивалась к завершению цикла и являлась наилучшим периодом для того, чтобы, образно говоря, оглянуться назад.
Судя по знаку Льва, в котором пребывает сейчас Луна, можно построить так называемую ретроспективу длиной в полгода — ведь именно шесть месяцев назад спутник Земли находился именно в этом созвездии.
Не секрет, что Львы — царствующие натуры — обожают находиться в центре внимания. Для вас сейчас самый подходящий момент, чтобы пробудить в себе самовлюбленную и величественную львицу. Это стоит сделать даже в том случае, если вам абсолютно не свойственны проявления эгоизма.
Полная Луна, способствуя отражению света солнца в Водолее, даст осознание, что те или иные былые вложения наконец-то принесут вам долгожданные плоды.
Что нужно успеть во время февральского снежного Полнолуния?
Ваши сердце и разум объединит ось Лев-Водолей. Необходимо научиться искать баланс между собственным самоутверждением и тем, что вы делаете по отношению к другим. Выпячивать себя на лидирующую позицию на работе и в личной жизни будет весьма нелегко, но, поверьте, оно того стоит.
Время полной Снежной Луны — чрезмерно продуктивный период, во время которого нужно собраться с силами и совершить решительный шаг ради собственного блага. Не бойтесь воплощать мечты в реальность!
Ранее 5-tv.ru сообщал, что важно успеть сделать 11 февраля — в День святого Лаврентия.
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