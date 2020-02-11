«Старый дурак»: экс-супруг Памелы Андерсон пожалел, что связался со звездой

Экс-супруг звезды Playboy Памелы Андерсон, 74-летний Джон Питерс, не перестает сокрушаться: он выплатил долги возлюбленной в 200 тысяч долларов, а она бросила его через 12 дней после свадьбы. Кроме того, американский кинопродюсер признался, что исполнял любые капризы своей девушки, пишет Spletnik.ru. Например, полностью поменял ей гардероб, прикупив десяток новых нарядов. Сейчас же, после разрыва отношений с Пэм, Питерс искренне считает себя «старым дураком».

«Я принял ее в своей жизни с распростертыми объятьями и любовью, поскольку много лет заботился о ней. Я оплатил ее счета, так как она была на мели. Я бросил все ради Пэм. У нее было почти 200 тысяч долларов долгов, которые она никак не могла погасить. Поэтому я их оплатил, и за это она меня так „отблагодарила“. Нет большего дурака, чем старый дурак», — признался кинопродюсер в беседе с журналистами PageSix.

Ради признанной красотки Джон оставил женщину, с которой был помолвлен. По словам Питерса, инициатором свадьбы была именно Памела Андерсон. Она написала ему смс, что очень хочет замуж. Продюсер же не побоялся круто поменять свою жизнь ради Пэм.

Как отмечают близкие друзья звезды, несмотря на все слухи, первым о разводе заговорил именно Питерс. Буквально через три дня после бракосочетания Джон сообщил актрисе о том, что не готов продолжать отношения. Андерсон, в свою очередь, не противилась. Ведь для нее независимость и свобода — главное в жизни. И властный муж — ее большая ошибка.

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