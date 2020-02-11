Дочь Евгения Осина начала писать песни на заказ

Дочь Евгения Осина — Агния — решила взяться за написание песен на заказ. Об этом наследница исполнителя хита «Плачет девушка в автомате» сообщила на своей странице в Instagram.

Девушка написала, что принимает заказы на новые композиции. Агния заверила аудиторию, что при работе будет крайне старательна и сделает все возможное, чтобы заказчик остался полностью удовлетворен результатом, передает Teleprogramma.pro.

Instagram @iamagnyiosin

В сторис своего аккаунта 18-летняя артистка опубликовала дополнительную информацию: Агния отметила, что также предлагает свои услуги в качестве певицы на мероприятиях.

«Репертуар имеет свойство меняться, а пожелания я учитываю», — подчеркнула Осина.

Певца Евгения Осина не стало 17 ноября 2018 года. Тело артиста нашла его сестра. Причиной смерти стала остановка сердца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что родная дочь Евгения Осина выиграла тяжбу за наследство.