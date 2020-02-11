Дочь Евгения Осина начала писать песни на заказ
Агния сообщила подписчикам, что намерена подойти к работе с максимальной ответственностью.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Фото, видео: Instagram @iamagnyiosin
Дочь Евгения Осина — Агния — решила взяться за написание песен на заказ. Об этом наследница исполнителя хита «Плачет девушка в автомате» сообщила на своей странице в Instagram.
Девушка написала, что принимает заказы на новые композиции. Агния заверила аудиторию, что при работе будет крайне старательна и сделает все возможное, чтобы заказчик остался полностью удовлетворен результатом, передает Teleprogramma.pro.
В сторис своего аккаунта 18-летняя артистка опубликовала дополнительную информацию: Агния отметила, что также предлагает свои услуги в качестве певицы на мероприятиях.
«Репертуар имеет свойство меняться, а пожелания я учитываю», — подчеркнула Осина.
Певца Евгения Осина не стало 17 ноября 2018 года. Тело артиста нашла его сестра. Причиной смерти стала остановка сердца.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что родная дочь Евгения Осина выиграла тяжбу за наследство.
Нашли ошибку?