Дочь Евгения Осина начала писать песни на заказ

|
Анастасия Игонина
283

Агния сообщила подписчикам, что намерена подойти к работе с максимальной ответственностью.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @iamagnyiosin

Тема:
Евгений Осин 48

Дочь Евгения Осина — Агния — решила взяться за написание песен на заказ. Об этом наследница исполнителя хита «Плачет девушка в автомате» сообщила на своей странице в Instagram.

Девушка написала, что принимает заказы на новые композиции. Агния заверила аудиторию, что при работе будет крайне старательна и сделает все возможное, чтобы заказчик остался полностью удовлетворен результатом, передает Teleprogramma.pro.

Instagram @iamagnyiosin

В сторис своего аккаунта 18-летняя артистка опубликовала дополнительную информацию: Агния отметила, что также предлагает свои услуги в качестве певицы на мероприятиях.

«Репертуар имеет свойство меняться, а пожелания я учитываю», — подчеркнула Осина.

Певца Евгения Осина не стало 17 ноября 2018 года. Тело артиста нашла его сестра. Причиной смерти стала остановка сердца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что родная дочь Евгения Осина выиграла тяжбу за наследство.

+4° Атмосферное давление 733 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.77
0.30 69.82
0.19
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж

Новости СМИ2