Стало известно, сколько стоит молодежная толстовка Аллы Пугачевой

Премьера фильма «Лед 2» собрала целую плеяду звезд. Помимо исполнителей главных ролей Аглаи Тарасовой и Саши Петрова, а также продюсеров картины, в зале засветились и другие артисты. Так, порадовала поклонников Примадонна — Алла Пугачева появилась в дерзком молодежном образе.

Обтягивающие легинсы традиционно черного цвета и сапожки на каблуке певица дополнила просторной толстовкой с молниями по бокам. Любопытно, что такой неброский, но стильный образ совсем не из дешевых. Как сообщает сайт KP.RU, толстовка бренда Diesel, который выбрала Пугачева, даже со скидкой обойдется модникам под 20 тысяч рублей.

Жаль только, что красоваться в таком образе на публике Примадонне довелось недолго — премьеру сорвали эвакуацией. В здании кинотеатра «Октябрь», где собрались именитые гости, случилось короткое замыкание, и всех звезд в срочном порядке вывели на улицу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Пугачева в очередной раз удивила фанатов откровенным нарядом. В соцсетях ее супруга Максима Галкина появилось фото 70-летней звезды в легком белоснежном костюме с очень глубоким декольте.