Михаил Мишустин прибыл в Великий Новгород с рабочей поездкой

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Василий Заика
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Премьер-министр РФ проведет совещание, встретится с представителями малого и среднего бизнеса, а также посетит ряд объектов.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом, сообщает ТАСС. Отмечается, что это его первая поездка в качестве главы российского правительства.

Михаил Мишустин в рамках визита проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области. Помимо прочего, председатель правительства встретится с представителями малого и среднего бизнеса, а также посетит ряд объектов.

Первой заграничной командировкой премьер-министра РФ стал визит в Казахстан 30 января — 1 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета. Премьер-министр РФ призвал правительство навести порядок в системе стратегического планирования.

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