Поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии

|
Алиса Маркова
Срочная новость 319

Винтокрылая машина рухнула в Идлибе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Ammar Safarjalani, Twitter @conflicts

Поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии. Винтокрылая машина рухнула в Идлибе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В сети уже опубликованы кадры падения сбитого вертолета. Информация о погибших уточняется.

+4° Атмосферное давление 733 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.77
0.30 69.82
0.19
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж

Новости Lentainform

Загрузка...