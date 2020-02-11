Поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии
Винтокрылая машина рухнула в Идлибе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ammar Safarjalani, Twitter @conflicts
Поддерживаемые Турцией боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии. Винтокрылая машина рухнула в Идлибе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В сети уже опубликованы кадры падения сбитого вертолета. Информация о погибших уточняется.
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